В Советске пьяный водитель пытался откупиться за 85 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-01T16:23:55+03:00

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В Советске завели уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК.

36-летнего пьяного водителя остановили инспекторы ГИБДД. Мужчина решил «договориться» и положил на консоль в автомобиле ДПС 85 тысяч рублей в качестве взятки.

- Инспектор ДПС отказался от получения взятки и сообщил о противоправном поведении мужчины в дежурную часть, - отметили в пресс-службе СК.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU