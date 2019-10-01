Калининградец перерезал горло мешавшему ему заснуть приятелю

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-01T17:22:16+03:00

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В минувшее воскресенье, 29 сентября в колодце садового некоммерческого товарищества «Железнодорожник» Калининграда было обнаружено тело человека с резаной раной шеи. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 35-летний ранее не судимый горожанин.

Как выяснилось, все произошло еще вечером 19 сентября, когда 50-летний мужчина в компании сожительницы и двух приятелей распивал спиртное во дворе дома. После застолья все отправились на боковую. Роковым обстоятельством стало то, что калининградец разговаривал во сне, что чрезвычайно раздражало устроившегося на ночлег рядом собутыльника. В конце концов последний решил проблему радикальным способом: вытащил раскладной нож и перерезал приятелю горло. После чего, наконец, спокойно заснул.

Наутро убийца просто вытащил тело жертвы на улицу, сбросил в ближайший колодец и закидал сверху старым тряпьем. Как полагает следствие, прятать труп помогали овдовевшая сожительница и оставшийся в живых участник вчерашней пирушки.

- Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка в рамках расследования уголовного дела, - пообещала официальный представитель Следственного управления СКР по региону Наталья Гацко.

В колодце убитый пролежал 10 дней, пока его собутыльники сами не проболтались о содеянном соседу по даче. Ну а тот уже поставил в известность правоохранителей.

Как сообщили в СУ СКР, подозреваемый допрошен, дал признательные показания, сейчас решается вопрос о его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU