В Немане отопительный сезон стартует через неделю

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-01T16:54:43+03:00

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В Неманском городском округе отопительный сезон начнется 7 октября. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Накануне в городе уже начались работы по заполнению сетей теплоснабжения технической водой.

- По окончании заполнения планируется провести еще промывку и опрессовку тепловых сетей. Эти работы будут завершены 4 октября, - добавили в администрации округа.

Как ранее писала «Комсомолка», в соседнем с Неманом муниципалитете – Советске, отопление в жилых домах начали включать с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU