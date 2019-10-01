В Немане отопительный сезон стартует через неделю
.Фото: Александр Подгорчук
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В Неманском городском округе отопительный сезон начнется 7 октября. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».
Накануне в городе уже начались работы по заполнению сетей теплоснабжения технической водой.
- По окончании заполнения планируется провести еще промывку и опрессовку тепловых сетей. Эти работы будут завершены 4 октября, - добавили в администрации округа.
Как ранее писала «Комсомолка», в соседнем с Неманом муниципалитете – Советске, отопление в жилых домах начали включать с 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU