Три корабля Балтфлота отправились в Индийский океан

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-01T17:01:00+03:00

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Отряд кораблей Балтийского флота - сторожевик «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Корабли убыли в дальний поход в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России в этом году. На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

- Во время похода отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые примет участие в морской части российско-индийского учения «ИНДРА-2019», которая пройдет с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана, - добавили в пресс-службе флота.

ИСТОЧНИК KP.RU