Калининградскую область по электронным визам посетили более 45 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-01T17:14:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля Калининградскую область по электронным визам посетили более 45 тысяч иностранных туристов. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- В основном люди приезжают к нам сухопутным транспортом. С 1 июля через «Храброво» в регион по электронной визе попало около одной тысячи зарубежных гостей. Да, в начале, в июле-первой декаде августа были сложности, большие очереди на границе, – сказал Андрей Ермак. – Многие туристы первый раз въезжали в Россию, поэтому было необходимо заполнить ту же декларацию о ввозе транспортного средства – на это тратилось много времени. Сейчас эти моменты устранены, - сказал глава министерства.

По словам Ермака, сейчас декларацию можно скачать на сайте и заполнить заранее, а сотрудники погранпереходов получили больше полномочий по принятию решений и могут при необходимости открывать дополнительные полосы.

- Поэтому очередей сейчас стало объективно меньше, - заявил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU