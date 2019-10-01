2019-10-01T17:20:15+03:00
Общество

Музей мэра Советска пополнился ретро-автомобилем «Победа»

Об открытии музея «Родом из СССР» Николай Воищев объявил 7 сентября в День города
Иван МАРКОВ
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Новый экспонат музея "Родом из СССР"Новый экспонат музея "Родом из СССР"Фото: Николай Воищев
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Музей мэра города Советска под названием «Родом из СССР» продолжает пополняться экспонатами. 30 сентября Николай Воищев выложил видео на своей странице в фейсбуке, на котором видно, что к музею подъезжает ретро-автомобиль. Один из подписчиков Воищева тут же опознал в нем ГАЗ-М-20 «Победа», серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе в 1946—1958 годах.

Напомним, об открытии музея, расположенного по адресу ул. Красноармейская, д. 7А, Воищев объявил 7 сентября в День города Советска. Экспонатами там являются в том числе автомобили «Газ-69», «УАЗ», «Москвич-423», «Волга Газ М-21 и другая автомототехника советских времен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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