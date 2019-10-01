Андрей Ермак: Мы не намерены искусственно наращивать поток туристов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-01T17:17:35+03:00

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Калининградские власти не намерены искусственно наращивать поток туристов и повторять путь Санкт-Петербурга, столкнувшегося с наплывом туристов из КНР. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Калининградская область идет поступательно, эволюционно, учитывая ошибки других территорий, - сказал он.

По словам Ермака, есть большая заинтересованность туроператоров прибалтийских стран в развитии калининградского направления въездного туризма.

- Накануне общался с представителями литовских, латвийских и эстонских туроператоров. Они под большим впечатлением от увиденного в регионе, от качества туристического продукта и инфраструктуры. Область имеет множество конкурентных преимуществ на международном рынке, прежде всего, культурно-познавательного туризма, по соотношении цена-качество. Об этом говорит и статистика загрузки. На многие даты в октябре в отелях Калининграда, побережья высокий спрос на номера. На это же работают и многочисленные конференции и форумы. Поэтому если сравнивать октябрь этого года и прошлого, тенденция к росту есть, этот год лучше, – пояснил Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU