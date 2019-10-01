Андрей Ермак: Мы не намерены искусственно наращивать поток туристов
Калининградские власти не намерены искусственно наращивать поток туристов и повторять путь Санкт-Петербурга, столкнувшегося с наплывом туристов из КНР. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
- Калининградская область идет поступательно, эволюционно, учитывая ошибки других территорий, - сказал он.
По словам Ермака, есть большая заинтересованность туроператоров прибалтийских стран в развитии калининградского направления въездного туризма.
- Накануне общался с представителями литовских, латвийских и эстонских туроператоров. Они под большим впечатлением от увиденного в регионе, от качества туристического продукта и инфраструктуры. Область имеет множество конкурентных преимуществ на международном рынке, прежде всего, культурно-познавательного туризма, по соотношении цена-качество. Об этом говорит и статистика загрузки. На многие даты в октябре в отелях Калининграда, побережья высокий спрос на номера. На это же работают и многочисленные конференции и форумы. Поэтому если сравнивать октябрь этого года и прошлого, тенденция к росту есть, этот год лучше, – пояснил Андрей Ермак.
ИСТОЧНИК KP.RU