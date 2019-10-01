В Калининграде сбили 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу «на красный»

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-01T17:33:53+03:00

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Во вторник утром в Калининграде сбили 12-летнюю девочку. Об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД

ДТП произошло на улице Дзержинского в 10:15 в районе дома №168. Водитель «Митсубиси», ехавший на разрешающий сигнал светофора, сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда школьница получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU