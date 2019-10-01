В Калининградском зоопарке детеныша муравьеда экстренно перевели на искусственное вскармливание

СЕГОДНЯ 17:57 2019-10-01T17:58:45+03:00

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В Калининградском зоопарке экстренно перевели на искусственное вскармливание детеныша муравьеда, который родился 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Специалисты зоопарка вовремя заметили неладное: слишком слабое и вялое состояние детеныша. Его незамедлительно забрали от матери и начали кормить питательной смесью, - рассказали в пресс-службе.- Калории и витамины сделали свое дело. Малышка ожила буквально на глазах: стала активно двигаться и явно прибавила в весе.

Но с чем же была связана слабость детеныша? После консультации со специалистами из Польши и Германии предположили, что Кайи (так зовут маму-муравьеда) не особо насыщенное и питательное молоко. Такое, как оказалось, встречается у первородящих самок.

Искусственное вскармливание малыша продолжат. За состоянием маленького муравьеда пристально следят.

kaliningrad_zoo Дети существа крайне непредсказуемые.

ИСТОЧНИК KP.RU