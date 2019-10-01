В Калининграде на водителя автобуса завели уголовное дело за гибель пешехода

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-01T18:30:02+03:00

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На водителя автобуса, сбившего насмерть пешехода на переходе, завели уголовное дело. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 26 июля на 35-м километре федеральной трассы Калининград-Нестеров. 55-летний водитель рейсового автобуса в районе поселка Пригородное сбил 64-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по «зебре».

От полученных ранений пешеход скончался в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю автобуса грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU