На польской границе задержали калининградца с поддельными водительскими правами
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали калининградца с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел на погранпереходе в Гжехотках. 30-летний водитель БМВ без проблем прошел российскую границу, однако польских пограничников заинтересовали его водительские права. В ходе проверки выяснилось, что документ был поддельный.
В результате права изъяли, водителя оштрафовали на 500 злотых
ИСТОЧНИК KP.RU