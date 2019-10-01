2019-10-01T18:41:06+03:00
Общество

На польской границе задержали калининградца с поддельными водительскими правами

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали калининградца с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел на погранпереходе в Гжехотках. 30-летний водитель БМВ без проблем прошел российскую границу, однако польских пограничников заинтересовали его водительские права. В ходе проверки выяснилось, что документ был поддельный.

В результате права изъяли, водителя оштрафовали на 500 злотых

ИСТОЧНИК KP.RU

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