«Альфа-Банк» повысил процентную ставку на накопительном счете

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-01T18:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 октября клиенты АО «Альфа-Банка» могут открыть накопительный счет с увеличенной ставкой до 6,5 % годовых и получать повышенную доходность с первого же месяца размещения средств. Ставка начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения. Единственное условие: клиент должен пользоваться дебетовыми картами АО «Альфа-Банка» и тратить каждый месяц не менее 10 тысяч рублей на разного рода покупки.

Руководитель розничного бизнеса АО «Альфа-Банка» Майкл Тач акцентировал внимание на уникальном предложении, заключающемся в получении максимальной выгоды по сбережениям в условиях уменьшения ставок на российском финансовом рынке.

- Уверенность, это предложение вызовет большой интерес у всех, кто стремиться получить высокую доходность, - подчеркнул Майкл Тач.

Отметим, что по открытым в течение декабря 2019 года счетам повышенная процентная ставка не сгорит, а распространится на два первых календарных месяца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU