В Калининграде сгорел автомобиль «Жигули», в Багратионовском районе – «Пежо»
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В Калининградской области за день сгорели два автомобиля. Первый пожар случился в Калининграде на улице Баграмяна 1 октября в 14:04.
Полностью сгорел одноэтажный гараж и находящийся в нем легковой автомобиль «Жигули».
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, уже в 20:11 поступило сообщение о пожаре в поселке Невское-2, Багратионовского района. Там выгорел моторный отсек легкового автомобиля «Пежо 406».
Причины пожаров предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU