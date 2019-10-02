В Калининграде сгорел автомобиль «Жигули», в Багратионовском районе – «Пежо»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-02T10:16:38+03:00

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В Калининградской области за день сгорели два автомобиля. Первый пожар случился в Калининграде на улице Баграмяна 1 октября в 14:04.

Полностью сгорел одноэтажный гараж и находящийся в нем легковой автомобиль «Жигули».

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, уже в 20:11 поступило сообщение о пожаре в поселке Невское-2, Багратионовского района. Там выгорел моторный отсек легкового автомобиля «Пежо 406».

Причины пожаров предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU