В среду в Калининграде отключено электричество на 15-ти улицах

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-02T10:29:09+03:00

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В среду, 2 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13 часов света не будет на Ленинский пр-т 18а (д/с № 111), 28, ул. Больничная 21-25, ул. Вагнера 1-7, 2-8, ул. Житомирская 10-14, ул. Салтыкова-Щедрина 1-7,

С 12.00 до 18.00 электричество отключено на ул. Батальная 13-29, 28а, ул. Машиностроительная 4-54, 20-28а (и модуль ГВС), 38-46 (и модуль ГВС), 48-54 (и модуль ГВС), ул. Дрожжевая 3 (д/сад № 131), 4-18в,

С 13.30 до 16.00 света не будет на ул. Октябрьская 3 (и котельная), 3а-б,

С 9 до 18 часов электричества не будет на ул. марш. Баграмяна 36, Советский пр-т 109, ул. Третьяковская 8а, ул. Третьяковская 6, Советский пр-т 126 (и ВНС), 128, 134, 164а, ул. Волховская 3, 6-18, ул. Красная 147, 222, 247, ул. Старорусская 2-30, ул. Третьяковская 2, 3-11, 8а-18, 15-31а, 32- 40.

ИСТОЧНИК KP.RU