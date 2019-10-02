В Калининграде завели уголовное дело на экс-начальника отдела судебных приставов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-02T10:34:59+03:00

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На бывшего начальника отдела судебных приставов регионального управления ФССП завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

В ноябре прошлого года высокопоставленный сотрудник УФССП дал указание подчиненной возбудить исполнительное производство по поддельному судебному приказу о взыскании с калининградской компании задолженности по заработной плате в пользу третьих лиц.

- Ничего не подозревавшая судебный пристав-исполнитель, выполняя свои должностные обязанности по указанию начальника, зарегистрировала указанный судебный приказ в электронной базе, после чего возбудила исполнительное производство, на основании которого вынесла постановление о взыскании денежных средств со счета компании в один из калининградских филиалов банка, - рассказали в пресс-службе УФССП.

После этого начальник отдела забрал постановление и передал его для исполнения в калининградский филиал банка для взыскания задолженности, после чего со счета было списано 331 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU