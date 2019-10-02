Калининградка воровала деньги с чужой «кредитки», забытой в банкомате

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-02T10:54:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Калининграда, обналичивая деньги в одном из банкоматов, забыла в картоприемнике свою «кредитку». Случается. Еще досаднее то, что пропажу горожанка обнаружила лишь когда ей на мобильный телефон стали поступать «эсэмески», сообщавшие, что со счета списана то одна, то другая сумма Спохватившаяся дама попросила банк пока заблокировать карту и обратилась за помощью в полиции.

- В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к хищению причастна 45-летняя калининградка, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Полицейские установили, где проживает злоумышленница и в ходе обыска обнаружили у нее банковскую карту потерпевшей.

В отношении любительницы поживиться чужими деньгами возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

ИСТОЧНИК KP.RU