2019-10-02T10:54:40+03:00
Происшествия

Калининградка воровала деньги с чужой «кредитки», забытой в банкомате

В отношении 45-летней жительницы города полиция возбудила уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Калининграда, обналичивая деньги в одном из банкоматов, забыла в картоприемнике свою «кредитку». Случается. Еще досаднее то, что пропажу горожанка обнаружила лишь когда ей на мобильный телефон стали поступать «эсэмески», сообщавшие, что со счета списана то одна, то другая сумма Спохватившаяся дама попросила банк пока заблокировать карту и обратилась за помощью в полиции.

- В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к хищению причастна 45-летняя калининградка, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Полицейские установили, где проживает злоумышленница и в ходе обыска обнаружили у нее банковскую карту потерпевшей.

В отношении любительницы поживиться чужими деньгами возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На автодороге Калининград-Голубево-Полевое открылось движение транспорта
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала 77-летняя пенсионерка
В Калининграде 1300 человек уклоняются от военной службы
В Калининграде откроется выставка, посвященная китобоям
В Калининграде машина сбила 12-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, когда в домах включат отопление
Отопительный сезон в Гусеве стартует в субботу
В Калининграде уничтожили свыше 600 кг санкционных продуктов
В Калининграде завели уголовное дело на экс-начальника отдела судебных приставов
В среду в Калининграде отключено электричество на 15-ти улицах
В Калининграде сгорел автомобиль «Жигули», в Багратионовском районе – «Пежо»
«Альфа-Банк» повысил процентную ставку на накопительном счете
На польской границе задержали калининградца с поддельными водительскими правами
В Калининграде на водителя автобуса завели уголовное дело за гибель пешехода
В Калининградском зоопарке детеныша муравьеда экстренно перевели на искусственное вскармливание
В Калининграде сбили 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу «на красный»
Андрей Ермак: Мы не намерены искусственно наращивать поток туристов
Музей мэра Советска пополнился ретро-автомобилем «Победа»
Калининградскую область по электронным визам посетили более 45 тысяч туристов
Три корабля Балтфлота отправились в Индийский океан
В Немане отопительный сезон стартует через неделю
Калининградец перерезал горло мешавшему ему заснуть приятелю