В Калининграде уничтожили свыше 600 кг санкционных продуктов

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-02T11:12:19+03:00

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В Калининграде из магазинов изъяли свыше 600 кг мясной и молочной санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

263 кг готовой мясной продукции и почти 370 молочной продукции изъяли из четырех торговых точек – на пл. Победы, ул. Барнаульской, ул.Полоцкого и в микрорайоне «Сельма».

Все продукты были уничтожены путем захоронения на скотомогильнике, предварительно продукция была денатурирована хлорной известью.

ИСТОЧНИК KP.RU