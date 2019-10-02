В Калининграде уничтожили свыше 600 кг санкционных продуктов
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининграде из магазинов изъяли свыше 600 кг мясной и молочной санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
263 кг готовой мясной продукции и почти 370 молочной продукции изъяли из четырех торговых точек – на пл. Победы, ул. Барнаульской, ул.Полоцкого и в микрорайоне «Сельма».
Все продукты были уничтожены путем захоронения на скотомогильнике, предварительно продукция была денатурирована хлорной известью.
ИСТОЧНИК KP.RU