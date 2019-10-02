Отопительный сезон в Гусеве стартует в субботу
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Гусеве теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы начнется в субботу, 5 октября. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».
Тепло в квартиры горожан начнет поступать с 8 часов утра.
Как ранее писала «Комсомолка», в Неманском городском округе отопительный сезон начнется 7 октября. Накануне в городе уже начались работы по заполнению сетей теплоснабжения технической водой.
В соседнем с Неманом муниципалитете – Советске, отопление в жилых домах начали включать с 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU