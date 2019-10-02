Отопительный сезон в Гусеве стартует в субботу

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-02T11:18:16+03:00

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В Гусеве теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы начнется в субботу, 5 октября. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Тепло в квартиры горожан начнет поступать с 8 часов утра.

Как ранее писала «Комсомолка», в Неманском городском округе отопительный сезон начнется 7 октября. Накануне в городе уже начались работы по заполнению сетей теплоснабжения технической водой.

В соседнем с Неманом муниципалитете – Советске, отопление в жилых домах начали включать с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU