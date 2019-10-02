В мэрии Калининграда сообщили, когда в домах включат отопление
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Отопительный сезон в Калининграде стартует в четверг, 3 октября. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».
В четверг, 3 октября, начнём подавать тепло в батареи калининградских домов, - сообщили в администрации.
Отметим, что тепло в социальные учреждения в городе - больницы, школы и детсады, стало поступать еще на прошлой неделе. Для того чтобы там включить центральное отопление, понадобились заявления от их руководителей .
ИСТОЧНИК KP.RU