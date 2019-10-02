2019-10-02T11:25:41+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, когда в домах включат отопление

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Отопительный сезон в Калининграде стартует в четверг, 3 октября. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

В четверг, 3 октября, начнём подавать тепло в батареи калининградских домов, - сообщили в администрации.

Отметим, что тепло в социальные учреждения в городе - больницы, школы и детсады, стало поступать еще на прошлой неделе. Для того чтобы там включить центральное отопление, понадобились заявления от их руководителей .

ИСТОЧНИК KP.RU

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