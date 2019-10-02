В Калининграде откроется выставка, посвященная китобоям

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-02T11:32:29+03:00

Одна из фотографий с выставки. Фото: Музей мирового океана

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Выставку, посвященную китобойному промыслу, готовят к открытию в Музее Мирового океана в Калининграде. В экспозиции «Дневник китобоя» – фотографии из личного архива Олега Максимова.

Как рассказали в музее, посетители не увидят снимков убийства и разделки китов.

- Эта страшная история осталась за кадром. Проект «Дневник китобоя» – это прежде всего история людей, чья жизнь проходит в море. – говорят организаторы.

Основой выставки стали 20 снимков и страницы сохранившегося до наших дней дневника.

Кроме того, на открытии выставки 2 октября в 16:00 в Главном корпусе музея будет показана документальная кинолента «Хранитель времени», снятая 10 лет назад литовским режиссером Далей Руст. Фильм посвящен Олегу Максимову.

ИСТОЧНИК KP.RU