В Калининграде откроется выставка, посвященная китобоям
Выставку, посвященную китобойному промыслу, готовят к открытию в Музее Мирового океана в Калининграде. В экспозиции «Дневник китобоя» – фотографии из личного архива Олега Максимова.
Как рассказали в музее, посетители не увидят снимков убийства и разделки китов.
- Эта страшная история осталась за кадром. Проект «Дневник китобоя» – это прежде всего история людей, чья жизнь проходит в море. – говорят организаторы.
Основой выставки стали 20 снимков и страницы сохранившегося до наших дней дневника.
Кроме того, на открытии выставки 2 октября в 16:00 в Главном корпусе музея будет показана документальная кинолента «Хранитель времени», снятая 10 лет назад литовским режиссером Далей Руст. Фильм посвящен Олегу Максимову.
ИСТОЧНИК KP.RU