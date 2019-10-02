В Калининграде 1300 человек уклоняются от военной службы

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-02T11:52:58+03:00

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В Калининграде в осенний призыв на военную службу призовут 465 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан военного комиссариата Николай Дорош, на призывную комиссию запланировано вызвать 3000 юношей. При этом, с этого года призывников ставят на воинский учет не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания.

По словам главы Калининграда Алексея Силанова, в городе созданы все условия для организации работы.

- С учетом опыта, мы справились с весенним призывом в полном объеме, и осенью тоже справимся. Есть некоторые проблемы координации деятельности, работаем с теми, кто уклоняется от прохождения военной службы, таких 1300 человек. Это тема отдельного совещания. Постепенно проблема будет решаться, - сказал он.

Отправки призывников в воинские части для прохождения службы по призыву начнутся 20 октября. Все призывники будут служить на территории области, за исключением тех, кто будет призван в Президентский полк.

ИСТОЧНИК KP.RU