2019-10-02T11:57:48+03:00
Общество

На автодороге Калининград-Голубево-Полевое открылось движение транспорта

Виктор Сергеев
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В Гурьевском районе открыто движение транспорта на автодороге «Калининград – Голубево – Полевое». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Движение была закрыто для ремонта двух мостов.

Со 2 октября движение автобусов по маршрутам № 146 «пос. Яблоневка – пос. Черемхово», №146 К «пос. Заречное – пос. Малое Васильково» и № 147 «г. Калининград – пос. Голубево» будет осуществляться по утвержденной схеме, а именно:

№ 146: ул. Камская – пос. Ласкино – пос. Цветково – пос. Голубево – пос. Яблоневка;

№ 146 К: ул. Камская – пос. Ласкино – пос. Цветково – пос. Голубево – пос. Яблоневка – пос. Полевое – пос. Заречное;

№ 147: автодорога «Калининград – Мамоново», пос. Новое Голубево – станция Голубево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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