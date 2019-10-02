На автодороге Калининград-Голубево-Полевое открылось движение транспорта
В Гурьевском районе открыто движение транспорта на автодороге «Калининград – Голубево – Полевое». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
Движение была закрыто для ремонта двух мостов.
Со 2 октября движение автобусов по маршрутам № 146 «пос. Яблоневка – пос. Черемхово», №146 К «пос. Заречное – пос. Малое Васильково» и № 147 «г. Калининград – пос. Голубево» будет осуществляться по утвержденной схеме, а именно:
№ 146: ул. Камская – пос. Ласкино – пос. Цветково – пос. Голубево – пос. Яблоневка;
№ 146 К: ул. Камская – пос. Ласкино – пос. Цветково – пос. Голубево – пос. Яблоневка – пос. Полевое – пос. Заречное;
№ 147: автодорога «Калининград – Мамоново», пос. Новое Голубево – станция Голубево.
ИСТОЧНИК KP.RU