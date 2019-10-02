Судно «Витязь» отправили на ремонт до декабря
В ночь на среду 2 октября научно-исследовательское судно «Витязь», которое стояло на Набережной исторического флота в Калининграде, отправили в док. Ему предстоит преодолеть 20 километров по воде, до Светловского судоремонтного завода.
Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, к привычному месту стоянки легендарный корабль вернется уже в декабре.
Специально для прохождения «Витязя» по Преголе в Калининграде развели двухъярусный мост.
Накануне с судна демонтировали все экспозиции – в бумагу и коробки упаковали около 5 тысяч предметов.
Работы по докованию продлятся до 25 декабря. Общая стоимость работ составит чуть более 65 миллионов рублей, которые музей получил в рамках выигранного гранта.
В конце декабря «Витязь» вернутся на причал и начнется монтаж экспозиций.
ИСТОЧНИК KP.RU