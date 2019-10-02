2019-10-02T13:17:43+03:00
Общество

Судно «Витязь» отправили на ремонт до декабря

Знаменитый корабль покинул набережную Преголи
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В ночь на среду 2 октября научно-исследовательское судно «Витязь», которое стояло на Набережной исторического флота в Калининграде, отправили в док. Ему предстоит преодолеть 20 километров по воде, до Светловского судоремонтного завода.

Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, к привычному месту стоянки легендарный корабль вернется уже в декабре.

Специально для прохождения «Витязя» по Преголе в Калининграде развели двухъярусный мост.

Накануне с судна демонтировали все экспозиции – в бумагу и коробки упаковали около 5 тысяч предметов.

Работы по докованию продлятся до 25 декабря. Общая стоимость работ составит чуть более 65 миллионов рублей, которые музей получил в рамках выигранного гранта.

В конце декабря «Витязь» вернутся на причал и начнется монтаж экспозиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Калининградом полицейские задержали серийного автовора
В Калининграде организованы дополнительные акции по вакцинации против гриппа
В Калининграде организован бесплатный прием маммологов
В Калининграде на неделю закроют проезд по участку ул. Баранова
Самолет в луже горящего топлива: В «Храброво» прошли учения
Стремясь отучить приятеля от водки, калининградец забил его насмерть
В Калининграде в Ботаническом саду покажут семена реликтового дерева с запахом французского сыра
"Названия просто прилипли": Андрей Кропоткин предложил переименовать озера Пелавское и Шенфлиз
Мэрия: Калининградцы стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом
В Советске водитель «Ниссана» сбил на «зебре» 75-летнюю женщину
На автодороге Калининград-Голубево-Полевое открылось движение транспорта
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала 77-летняя пенсионерка
В Калининграде 1300 человек уклоняются от военной службы