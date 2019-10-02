Мэрия: Калининградцы стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-02T15:14:15+03:00

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Жители Калининграда стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 2 сентября в Калининграде банковскими картами было оплачено 4978 поездок, картами «Волна Балтики» - 166 поездок. 30 сентября горожане оплатили банковскими картами уже 20 506 поездок

В целом в сентябре банковскими картами было оплачено - 341 698 поездок, транспортными картами - 8447 поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU