Мэрия: Калининградцы стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом
.Фото: Александр Подгорчук
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Жители Калининграда стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, 2 сентября в Калининграде банковскими картами было оплачено 4978 поездок, картами «Волна Балтики» - 166 поездок. 30 сентября горожане оплатили банковскими картами уже 20 506 поездок
В целом в сентябре банковскими картами было оплачено - 341 698 поездок, транспортными картами - 8447 поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU