"Названия просто прилипли": Андрей Кропоткин предложил переименовать озера Пелавское и Шенфлиз

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-02T15:19:22+03:00

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На заседании комиссии по местному самоуправлению председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин предложил переименовать два озера. По мнению спикера, следует изменить названия озер Пелавское и Шенфлиз.

- Я не уверен, что Пелавское - это разумное название, - цитирует Кропоткина издание "Клопс.Ru". - До 1945 года на этом месте не было никакого озера, был карьер, который начали разрабатывать во времена Советского Союза... Название просто прилипло. Как Хлебное озеро, которое так называли только потому, что когда-то рядом хлебный магазин стоял. Я считаю, что название должно быть другим, особенно когда водоем сделан в наше время. Если бы название давалось ранее, его надо было сохранить. А так просто в бумаги надо было что-то вписать и назвали. Я нигде не нашел, чтобы было присвоено название этому водоему, тоже самое с Шенфлизом.

Переименования озер обсудят на заседании городской топонимической комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU