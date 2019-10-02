2019-10-02T15:47:13+03:00
Общество

В Калининграде в Ботаническом саду покажут семена реликтового дерева с запахом французского сыра

Александр КАТЕРУША
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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В Ботаническом саду БФУ имени Канта 6 октября откроется выставка, посвященная плодам растений, в том числе экзотическим. Особенный интерес представляют магнолии, плоды яблоконосной маклюры и дерева отчаявшихся. Кроме того, как сообщает пресс-служба БФУ, сотрудники

Ботанического сада рекомендуют познакомиться и плодами растения Гинкго двулопастного (реликтовое дерево, ровесник динозавров), запах которых напоминает старый французский сыр.

Кроме того, в день открытия выставки гостям утроят экскурсию по саду.

Мероприятия пройдут в рамках 115-летия Ботанического сада в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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