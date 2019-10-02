В Калининграде в Ботаническом саду покажут семена реликтового дерева с запахом французского сыра
В Ботаническом саду БФУ имени Канта 6 октября откроется выставка, посвященная плодам растений, в том числе экзотическим. Особенный интерес представляют магнолии, плоды яблоконосной маклюры и дерева отчаявшихся. Кроме того, как сообщает пресс-служба БФУ, сотрудники
Ботанического сада рекомендуют познакомиться и плодами растения Гинкго двулопастного (реликтовое дерево, ровесник динозавров), запах которых напоминает старый французский сыр.
Кроме того, в день открытия выставки гостям утроят экскурсию по саду.
Мероприятия пройдут в рамках 115-летия Ботанического сада в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU