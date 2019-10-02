Стремясь отучить приятеля от водки, калининградец забил его насмерть

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-02T15:47:37+03:00

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Правдинский районный суд на 5 лет и 3 месяца отправил в колонию особого режима местного жителя, который до смерти забил своего приятеля.

Все произошло 9 декабря прошлого года на берегу реки Железнодорожной, где мужчины «сообразили на двоих». Как позже рассказывал подсудимый, причиной вспыхнувшей драки стало его замечание в адрес собутыльника. Правдинец вдруг решил обратить друга на пусть истинный, указал, что тот ведет совершенно неправильный образ жизни, и что ему лучше бы бросить употреблять спиртные напитки. В ответ непрошеный советчик, естественно, был послан куда подальше. И тогда решил вразумить строптивца сначала кулаками, а когда тот после нескольких пропущенных хуков справа и слева упал на землю – продолжал охаживать беднягу ногами. В общей сложности нанес больше двух десятков ударов, в результате чего потерпевший в тот же день скончался в больнице.

Действия поборника трезвого образа жизни квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Кстати, обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление. И если бы не наличие у него на иждивении двоих несовершеннолетних детей и супруги, приговор мог оказаться и более суровым.

ИСТОЧНИК KP.RU