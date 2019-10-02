Самолет в луже горящего топлива: В «Храброво» прошли учения

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-02T16:08:50+03:00

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Учения по ликвидации последствий аварийной посадки самолета прошли в аэропорту «Храброво». По легенде при жесткой посадке самолета А-320 сломалась стойка шасси, а в результате касания взлетно-посадочной полосы разрушился двигатель, топливо разлилось и загорелось.

«Для проведения эвакуации пассажиров экипажу требовалась помощь пожарных. К моменту остановки самолет оказался в луже горящего топлива. На борту – 157 пассажиров и 6 членов экипажа», - таковы были задумки учений.

.Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

Как сообщает пресс-служба «Храброво», во время тренировки были успешно отработаны действия по тушению пожара, оказанию помощи экипажу в эвакуации пассажиров, взаимодействию спецслужб.

Также отработали доставку и применение специальных технических средств для эвакуации самолета с летного поля.

Доврачебную помощь условно пострадавшим оказывали на месте происшествия.

Учения прошли по плану.

ИСТОЧНИК KP.RU