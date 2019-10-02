Самолет в луже горящего топлива: В «Храброво» прошли учения
Учения по ликвидации последствий аварийной посадки самолета прошли в аэропорту «Храброво». По легенде при жесткой посадке самолета А-320 сломалась стойка шасси, а в результате касания взлетно-посадочной полосы разрушился двигатель, топливо разлилось и загорелось.
«Для проведения эвакуации пассажиров экипажу требовалась помощь пожарных. К моменту остановки самолет оказался в луже горящего топлива. На борту – 157 пассажиров и 6 членов экипажа», - таковы были задумки учений.
.Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".
Как сообщает пресс-служба «Храброво», во время тренировки были успешно отработаны действия по тушению пожара, оказанию помощи экипажу в эвакуации пассажиров, взаимодействию спецслужб.
Также отработали доставку и применение специальных технических средств для эвакуации самолета с летного поля.
Доврачебную помощь условно пострадавшим оказывали на месте происшествия.
Учения прошли по плану.
ИСТОЧНИК KP.RU