2019-10-02T17:13:11+03:00
Здоровье

В Калининграде организован бесплатный прием маммологов

Паспорт и медицинский полис для получения консультации врача не требуются
Надежда Ржевская
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15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Этой дате в медицинском календаре посвящена акция, организованная региональным минздравом.

- Профилактическая акция в Центральной городской клинической больнице состоится в рамках месячника по раннему выявлению онкопатологий молочной железы, - сообщили в ведомстве. Прием будет проводиться по субботам: 5, 12, 19 и 26 октября. Время – с 9.00 до 13.30. Место проведения – Калининград, поликлиника ЦГКБ (ул. Летняя, 5), каб. 328, 329. Направление, паспорт и страховой медицинский полис для посещения специалистов не требуются.

Также известно, что прием проведут пять врачей онкологов-маммологов под руководством врача онколога-маммолога, кандидата медицинских наук Олега Петренко.

Приглашаются все желающие! В том числе пациентки, не приписанные к поликлинике ЦГКБ. Прием будет проводиться без предварительной записи в порядке «живой» очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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