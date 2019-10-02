2019-10-02T17:15:55+03:00
Здоровье

В Калининграде организованы дополнительные акции по вакцинации против гриппа

Бесплатная иммунизация взрослого населения продлена до 15 октября
Надежда Ржевская
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Привиться от гриппа калининградцам по-прежнему предлагается в мобильном центре здоровья Калининграlcкого областного центра медицинской профилактики и реабилитации. Об этом сообщает региональный минздрав.

- Время проведения акции – с 10 до 14 часов, - говорится в сообщении. - Для получения прививки гражданам желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС.

График работы прививочных бригад по вакцинации против гриппа взрослого населения Калининградской области в октябре смотрите ЗДЕСЬ.

По данным регионального Роспотребнадзора, для проведения иммунизации населения Калининградской области против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок, за счет средств федерального бюджета уже поступило 277 166 доз вакцины для взрослых и 107 566 доз вакцины против гриппа для детей. Две недели назад санитарные врачи сообщали, что в Калининградской области прививку получили 46 206 взрослых и 28 418 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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