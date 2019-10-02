Под Калининградом полицейские задержали серийного автовора

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-02T17:21:27+03:00

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Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из МО МВД России «Черняховский» в рамках оперативно-профилактической операции «Автомобиль» прошерстили авторазборки и автомастерские на территории района. В результате было обнаружено два числившихся в угоне микроавтобуса, причем один уже успели изрядно разобрать. Владелец «точки» заявил, что оба транспортных средства ему пригнал несколько месяцев назад какой-то мужик, который якобы приобрел автобусы в Польше. Поставщик удовольствовался 60 тысячами рублей и больше пока не объявлялся.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и номер мобильного телефона 38-летнего жителя Озерского района. Оперативники позвонили, представившись механиками авторазборки: мол, нужно приехать пояснить кое-что насчет «микрашей».

- Когда мужчина прибыл на место встречи и увидел, что его встречают сотрудники полиции, они попытался скрыться, однако был задержан, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам статьи «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ее санкции включают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU