2019-10-02T17:38:48+03:00
Общество

В Калининградской области впервые пройдет слёт студенческих отрядов СЗФО

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области с 3 по 6 октября впервые пройдет слёт студенческих отрядов Северо-западного федерального округа. Его участниками станут около 400 студентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В рамках слёта запланировано проведение конкурсов профессионального мастерства студенческих отрядов, конкурсов на звание лучшего командира, комиссара, штаба студенческих отрядов, творческий фестиваль, тематические круглые столы, - отметили в правительственной пресс-службе.

Мероприятие проводится в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди организаций высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новгородец дистанционно украл у калининградки 20 тысяч рублей
Госпитализированная в Израиле калининградка засудила своего страховщика
Покупателей не спросят: к декабрю депутаты решат, как сократить время продажи алкоголя в Калининграде
Калининградец из мести поджег квартиру своей знакомой
Поле перекопали, трибуну снесли: что происходит на стадионе "Балтика"
На Сельме завершается строительство новой улицы
Область выделила 50 млн на подготовку к отопительному сезону в 15-ти муниципалитетах
Под Калининградом полицейские задержали серийного автовора
В Калининграде организованы дополнительные акции по вакцинации против гриппа
В Калининграде организован бесплатный прием маммологов
В Калининграде на неделю закроют проезд по участку ул. Баранова
Самолет в луже горящего топлива: В «Храброво» прошли учения
Стремясь отучить приятеля от водки, калининградец забил его насмерть
В Калининграде в Ботаническом саду покажут семена реликтового дерева с запахом французского сыра
"Названия просто прилипли": Андрей Кропоткин предложил переименовать озера Пелавское и Шенфлиз
Мэрия: Калининградцы стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом
В Советске водитель «Ниссана» сбил на «зебре» 75-летнюю женщину
Судно «Витязь» отправили на ремонт до декабря
На автодороге Калининград-Голубево-Полевое открылось движение транспорта
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала 77-летняя пенсионерка
В Калининграде 1300 человек уклоняются от военной службы