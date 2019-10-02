В Калининградской области впервые пройдет слёт студенческих отрядов СЗФО

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-02T17:38:48+03:00

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В Калининградской области с 3 по 6 октября впервые пройдет слёт студенческих отрядов Северо-западного федерального округа. Его участниками станут около 400 студентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В рамках слёта запланировано проведение конкурсов профессионального мастерства студенческих отрядов, конкурсов на звание лучшего командира, комиссара, штаба студенческих отрядов, творческий фестиваль, тематические круглые столы, - отметили в правительственной пресс-службе.

Мероприятие проводится в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди организаций высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU