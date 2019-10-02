Область выделила 50 млн на подготовку к отопительному сезону в 15-ти муниципалитетах
.Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделило 50 млн рублей на подготовку муниципалитетов к отопительному сезону. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Деньги пойдут на оплату уже поставленного в муниципалитеты топлива.
Самую большую субсидию получит Неманский городской округ – 13,7 млн рублей, меньше всего денег достанется Нестерову – 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU