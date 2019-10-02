2019-10-02T17:47:22+03:00
Общество

Область выделила 50 млн на подготовку к отопительному сезону в 15-ти муниципалитетах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделило 50 млн рублей на подготовку муниципалитетов к отопительному сезону. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Деньги пойдут на оплату уже поставленного в муниципалитеты топлива.

Самую большую субсидию получит Неманский городской округ – 13,7 млн рублей, меньше всего денег достанется Нестерову – 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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