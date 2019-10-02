Область выделила 50 млн на подготовку к отопительному сезону в 15-ти муниципалитетах

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-02T17:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональное правительство выделило 50 млн рублей на подготовку муниципалитетов к отопительному сезону. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Деньги пойдут на оплату уже поставленного в муниципалитеты топлива.

Самую большую субсидию получит Неманский городской округ – 13,7 млн рублей, меньше всего денег достанется Нестерову – 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU