На Сельме завершается строительство новой улицы
В Северном микрорайоне завершается строительство новой улицы – им. Горчакова. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, рабочим на объекте остается вывезти за собой строительный мусор и оставшиеся материалы, засеять газон, высадить деревья и кустарники.
Сейчас на новой улицы, которая проходит от ул. Согласия до ул. Рассветной уже проложены тротуары и велодорожка,
- на своих местах стоят опоры уличных фонарей. На всем протяжении двухполосной проезжей части, это 250 метров, уложен нижний слой асфальтобетона, идёт подготовка к укладке верхнего слоя, его подрядчик рассчитывает укатать до конца недели, - добавили в администрации Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU