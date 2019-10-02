На Сельме завершается строительство новой улицы

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-02T18:13:22+03:00

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В Северном микрорайоне завершается строительство новой улицы – им. Горчакова. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, рабочим на объекте остается вывезти за собой строительный мусор и оставшиеся материалы, засеять газон, высадить деревья и кустарники.

Сейчас на новой улицы, которая проходит от ул. Согласия до ул. Рассветной уже проложены тротуары и велодорожка,

- на своих местах стоят опоры уличных фонарей. На всем протяжении двухполосной проезжей части, это 250 метров, уложен нижний слой асфальтобетона, идёт подготовка к укладке верхнего слоя, его подрядчик рассчитывает укатать до конца недели, - добавили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU