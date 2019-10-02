Поле перекопали, трибуну снесли: что происходит на стадионе "Балтика"

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-02T18:20:13+03:00

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Калининградцы в очередной раз обратили внимание на судьбу одного из старейших в России стадионов. По сообщениям в соцсетях, на стадионе "Балтика" тяжелая техника "перекопала" футбольное поле, а Северную трибуну и вовсе снесли.

Что происходит? В региональном правительстве призывают горожан не волноваться: стадион "Балтика" постепенно превращается в спортивно-рекреационный парк, как изначально и заявлялось.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-атташе министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов, на главном футбольном поле естественное травяное покрытие меняется на искусственное с подогревом, а вместо Северной трибуны будут размещены спортивные площадки.

"Северная трибуна, не представляющая никакой исторической ценности ни документально, ни по своей сути (земляной вал конца 50-х), заменяется двумя площадками размером, как для мини-футбола, и искусственным газоном - ради тренировочного процесса юношей центра подготовки резерва ФК "Балтика", - написал Дмитрий Иванов.

Он добавил, что вокруг поля уложено основание для легкоатлетических дорожек, секторов и освещения уровня международной федерации легкой атлетики IAAF. "Кроме того, на стадионе уже функционирует новая огромная детская площадка, новое универсальное мини-поле для игровых видов спорта, площадка для уличной гимнастики с элементами пара-воркаута (тренировок для людей с поражением опорно-двигательного аппарата)", - сообщил Иванов.

Южная трибуну работы по реконструкции не затронут. "Южная трибуна имеет статус объекта культурного наследия и продолжает функционировать - там работает отреставрированный клуб тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, а также кафе "Балтика", - отметил представитель минспорта.

Работы по реконструкции стадиона должны завершиться до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU