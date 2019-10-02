Калининградец из мести поджег квартиру своей знакомой

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-02T18:55:11+03:00

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Ранним утром 24 марта этого года в подъезде дома по Фортовой дороге в Калининграде произошел пожар. Точнее, кто-то подпустил к двери одной из квартир красного петуха, который возгорелся из четырех автопокрышек, набитых бытовым мусором. В результате была повреждена входная дверь, досталось и внутренним помещениям – ремонт обошелся в 350 тысяч с лишним рублей. Но это только хозяйке жилища, ведь огонь перекинулся и на соседнюю квартиру, пострадавшую на более чем 180 тысяч целковых.

Расследуя умышленный поджог правоохранители вскоре вышли на калининградца – знакомого потерпевшей. Как выяснилось, он таким способом решил отомстить женщине, с которой крепко поссорился. В суде мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением, попросив рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. В обмен на такую покладистость, по закону, назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Гособвинитель и потерпевшие не возражали, и в итоге Ленинградский районный суда отправил поджигателя в колонию-поселение сроком на полтора года. Взыскав с осужденного также материальный ущерб в пользу потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU