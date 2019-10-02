2019-10-02T18:58:47+03:00
Общество

Покупателей не спросят: к декабрю депутаты решат, как сократить время продажи алкоголя в Калининграде

Светлана БАРОН
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Депутаты Калининградской областной Думы сформируют рабочую группу, которая до декабря решит, ужесточать ли условия продажи алкоголя в регионе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» рассказал председатель постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Александр Никулин.

На прошлой неделе комитет по экономике не стал голосовать за законопроект прокурора области о запрете продажи алкоголя после 20:00 и полном запрете в отдельные дни. Вместо голосования предложили создать рабочую группу и решить спорные вопросы.

- Мы посмотрели, как это реализуется в других субъектах, - рассказал Никулин. - Интервал ограничений (продажи алкоголя) - от 21 до 23 часов. Но есть два региона, которые увеличивали время продажи, увидев, что ужесточение результата не дало. Наша цель — уменьшение потребления алкоголя людьми. Но мы не должны загнать в тень предпринимателей и подталкивать население к употреблению контрафакта. Можно ведь вообще закрыть магазины! Но, к сожалению, это не даст результата.

Комиссия будет работать до первого декабря, после чего законопроект примут в окончательном варианте. Но мнения покупателей не спросят: решать будут представители облдумы, правительства, прокуратуры, главный нарколог и производители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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