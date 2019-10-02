Госпитализированная в Израиле калининградка засудила своего страховщика

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-02T19:07:54+03:00

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В августе 2017 года жительница Гурьевского района заключила со страховой компанией договор комбинированного страхования граждан, выезжающих с места постоянного проживания с лимитом страхования 35 тысяч евро по риску медицинских и медико-транспортных расходов. А в начале сентября, находясь на территории Израиля, женщина почувствовала недомогание и была госпитализирована в больницу в связи с угрозой жизни.

В январе 2018 года клиентка обратилась к страховщикам с заявлением о наступлении страхового случая и выплате возмещения понесенных на лечение в земле обетованной расходов в сумме свыше 300 тысяч рублей. Через несколько дней кампания выплатила ей 34 121,8 рублей – примерно десятую часть от ожидаемого. Оставшиеся деньги выплачивать отказались, обосновав это наличием у женщины хронического заболевания.

В итоге дошло до суда, который пришел к выводу, что страховая организация нарушила права истицы как потребителя, и взыскал с ответчика возмещение в размере 277 135, 51 рубля, а также проценты за пользование чужими денежными средствами - 25 798, 27 рубля, компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей и штраф – 50 тысяч рублей. Поданная проигравшей стороной апелляционная жалоба была оставлена судебной коллегией по гражданским делам Калининградского облсуда без удовлетворения, решение первой инстанции признали законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU