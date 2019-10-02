2019-10-02T19:16:28+03:00
Происшествия

Новгородец дистанционно украл у калининградки 20 тысяч рублей

Доверчивая пенсионерка сама сообщила мошеннику реквизиты своей банковской карты
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Светлогорска обратилась 60-летняя жительница поселка Донское. Пенсионерка сообщила, что разместила на специализированном сайте объявление о продаже раскладной кровати. Рассчитывая выручить за нее полторы тысячи рублей. Вскоре объявился потенциальный покупатель, который предложил перечислить деньги на банковскую карту сельчанки. Доверчивая женщина послушно сообщила незнакомцу реквизиты своей «кредитки», а также пароли к ней. После чего со счета исчезло 20 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи электронных денежных средств. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска вышли на подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Великого Новгорода. Как выяснилось, его уже успели задержать тамошние коллеги за совершение аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госпитализированная в Израиле калининградка засудила своего страховщика
Покупателей не спросят: к декабрю депутаты решат, как сократить время продажи алкоголя в Калининграде
Калининградец из мести поджег квартиру своей знакомой
Поле перекопали, трибуну снесли: что происходит на стадионе "Балтика"
На Сельме завершается строительство новой улицы
Область выделила 50 млн на подготовку к отопительному сезону в 15-ти муниципалитетах
В Калининградской области впервые пройдет слёт студенческих отрядов СЗФО
Под Калининградом полицейские задержали серийного автовора
В Калининграде организованы дополнительные акции по вакцинации против гриппа
В Калининграде организован бесплатный прием маммологов
В Калининграде на неделю закроют проезд по участку ул. Баранова
Самолет в луже горящего топлива: В «Храброво» прошли учения
Стремясь отучить приятеля от водки, калининградец забил его насмерть
В Калининграде в Ботаническом саду покажут семена реликтового дерева с запахом французского сыра
"Названия просто прилипли": Андрей Кропоткин предложил переименовать озера Пелавское и Шенфлиз
Мэрия: Калининградцы стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом
В Советске водитель «Ниссана» сбил на «зебре» 75-летнюю женщину
Судно «Витязь» отправили на ремонт до декабря
На автодороге Калининград-Голубево-Полевое открылось движение транспорта
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала 77-летняя пенсионерка
В Калининграде 1300 человек уклоняются от военной службы