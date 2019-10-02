Новгородец дистанционно украл у калининградки 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-02T19:16:28+03:00

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В полицию Светлогорска обратилась 60-летняя жительница поселка Донское. Пенсионерка сообщила, что разместила на специализированном сайте объявление о продаже раскладной кровати. Рассчитывая выручить за нее полторы тысячи рублей. Вскоре объявился потенциальный покупатель, который предложил перечислить деньги на банковскую карту сельчанки. Доверчивая женщина послушно сообщила незнакомцу реквизиты своей «кредитки», а также пароли к ней. После чего со счета исчезло 20 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи электронных денежных средств. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска вышли на подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Великого Новгорода. Как выяснилось, его уже успели задержать тамошние коллеги за совершение аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU