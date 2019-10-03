В Нестерове пьяный мужчина угнал трактор и попал в ДТП
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В Нестерове полицейские задержали угонщика трактора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Пьяный 34-летний мужчина угнал трактор с прицепом от дома в поселке Пригородное и поехал кататься. Впрочем, далеко он не уехал, так как не справился с управлением и съехал в кювет.
В прицепе находились дрова, которые он успел продать до аварии.
На него завели уголовное дело за угон, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи дров.
ИСТОЧНИК KP.RU