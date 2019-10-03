2019-10-03T10:41:55+03:00
Общество

На автодороге «Борское-Гвардейск-Истровка» закрыто движение по аварийному мосту

Виктор Сергеев
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Фото: Елена Дятлова.Фото: Елена Дятлова.Фото: facebook.com
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В Гвардейском районе на автодороге «Борское-Гвардейск-Истровка» закрыто движение по аварийному мост на 9-м километре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Транспорт направляется в объезд по федеральной трассе А-229 «КалининградЧерняховскНестеров».

Движение рейсовых автобусов в направлении Черняховска, Озёрска, Гусева будет осуществляться по следующим маршрутам:

- маршруты: № 156 «г. Калининград – пос. Большая Поляна», № 515 «г. Калининград – г. Озёрск», № 580 «г. Гусев – г. Калининград», № 583 «пос. Чернышевское – г. Калининград» по схеме: г. Гвардейск – а/д А229 – а/д «Борское – Гвардейск – Истровка» далее по утвержденной схеме движения;

- маршруты № 516 «г. Калининград – г. Краснознаменск», № 523 «г. Калининград – г. Советск», № 526 «г. Калининград – г. Краснознаменск», № 534 «г. Калининград – пос. Железнодорожный», № 536 «г. Калининград – пос. Мозырь», № 543 г. Калининград – г. Неман», № 566 «г. Озёрск – г. Калининград» по схеме: г. Гвардейск – а/д А229 «Калининград – Черняховск – Нестеров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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