В Советске задержали двоих мужчин за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-03T10:56:09+03:00

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За прошедшие сутки в Совестке инспекторы ГИБДД задержали двоих пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

В ходе проверки выяснилось, что 27-летний и 28-летний водители ранее уже были лишены прав за пьяное вождение, однако на путь исправления не встали.

Теперь на них заведут уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU