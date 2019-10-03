За неделю на границе задержали свыше 200 кг польских и литовских продуктов
В течение недели на границе с Польшей и Литвой было пресечено 10 попыток незаконного ввоза продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Всего было изъято 219 кг молочной и мясной продукции. Часть продукции была возвращена в Польшу и Литву, часть – и вовсе уничтожена.
- Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения на ввоз, - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU