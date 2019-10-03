Мэрия Калининграда: Если тепло не приходит на вторые сутки – обращайтесь в УК

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-03T12:06:29+03:00

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В Калининграде начался отопительный сезон, тепло уже стало поступать в жилые дома. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

- Для того, чтобы радиаторы сразу и хорошо прогрелись, внутридомовые системы должны быть промыты и опрессованы. В батареях должны отсутствовать воздушные пробки. Чаще всего для их ликвидации выпустить воздух из радиатора нужно жителю последнего этажа. Теребить соседей по этому поводу - не ваша забота, а прямая обязанность управляющей компании, - отметили в администрации.

Если тепло не приходит на вторые и даже третьи сутки, горожанам необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU