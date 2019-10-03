Мэрия Калининграда: Если тепло не приходит на вторые сутки – обращайтесь в УК
В Калининграде начался отопительный сезон, тепло уже стало поступать в жилые дома. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».
- Для того, чтобы радиаторы сразу и хорошо прогрелись, внутридомовые системы должны быть промыты и опрессованы. В батареях должны отсутствовать воздушные пробки. Чаще всего для их ликвидации выпустить воздух из радиатора нужно жителю последнего этажа. Теребить соседей по этому поводу - не ваша забота, а прямая обязанность управляющей компании, - отметили в администрации.
Если тепло не приходит на вторые и даже третьи сутки, горожанам необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU