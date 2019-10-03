В Калининграде отключена холодная вода в домах на семи улицах

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-03T12:22:32+03:00

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В четверг в Калининграде в течение дня не будет холодной воды в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов холодное водоснабжение приостановлено на ул. Краснознаменская 6-26, 21-23, пер. Краснознаменский 4-8 и до 17.00 на ул. Пушкина 1-11, 4, 6-6а, 8-10, 11а, 13, 17, ул. Транспортная 2д, 2г, 2в, 3а, 4-24, 23-25, ул. Октябрьская 27, 29, Транспортный туп. 1, 2-8, 7-9,10а, 12, пр-т Победы 5-9.

До 18 часов не будет электричества на ул. Камская 2-2а, 2г, 2б, 2д, ул. Суворова113а, 115а.

ИСТОЧНИК KP.RU