Калининградский браконьер пытался подкупить сотрудника УФСБ

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-03T12:24:27+03:00

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Началось с того, что 58-летний житель Черняховского района попался на незаконной рубке деревьев. Браконьеру, видимо, грозил настолько крупный штраф, что он решил откупиться от правоохранителей взяткой в размере 100 тысяч рублей. И предложил эти деньги сотруднику регионального УФСБ.

В Калининград взяткодатель прибыл 14 августа этого года. И в тот же день был задержан тотчас после передачи купюр: оказалось, что сотрудник поставил в известность о попутке подкупа своих коллег, и те организовали оперативное мероприятие. В дальнейшем все материалы были переданы в следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда областного СУ СКР, где и возбудили уголовное дело по признакам части 3 статьи 291 УК РФ.

- В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд криминалистических судебных экспертиз, - проинформировала официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - Преступление, в совершении которого подозревается мужчина, влечет за собой наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 15-кратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU