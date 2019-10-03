Кресла с разрушенных трибун стадиона «Балтика» забрали в Светлый и Черняховск

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-03T12:43:58+03:00

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В Калининграде продолжается реконструкция стадиона «Балтика». Один из старейших в России стадионов постепенно превращается в спортивно-рекреационный парк.

И если Южную трибуну трогать не собираются, то Северная уже снесена. Накануне были аккуратно демонтированы кресла – их выбрасывать не стали.

- На Северной трибуне было 8 тысяч кресел, еще 3 тысячи на Западной трибуне. Жалко было это ломать. У нас было условия – демонтаж и самовывоз. Порядка 20 стадионов в Калининградской области взяли кресла себе, сами их вывезли, - говорит «Комсомолке» директор Центра подготовки молодых футболистов ФК «Балтика» Вениамин Вожжов. - В Светлом, Черняховске, Советске, Гусеве – везде кресла с «Балтики». Где ландшафтные театры, где воинские части – тоже наши кресла.

Отметим, Южная трибуна имеет статус объекта культурного наследия и продолжает функционировать. Там работает клуб тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, а также кафе.

Работы по реконструкции стадиона должны завершиться до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU