Найденный под Калининградом человеческий скелет оказался женским
Следственное управление СКР по Калининградской области продолжает работу по установлению личности человека, скелет которого нашли 26 июня на морском побережье в районе поселка Куликово. Поначалу предполагалось, что останки принадлежат мужчине. Однако вывод генетической судебной экспертизы оказался несколько неожиданным.
- Это была женщина в возрасте 48-60 лет, ростом 165-170 см, - рассказали в региональном СУ СКР. – Предполагаемая давность наступления ее смерти - 10-20 лет.
Итак, напоминаем: погибшая была одета в свитер черной машинной вязки, фланелевую рубашку в черно-серую клетку, в области ворота имеется бирка белого цвета с надписью
латинскими буквами «BRAT», подтяжки бежевого цвета, черный кожаный
ремень, спортивные брюки темно-синего цвета с надписью «Reebok», темно-синие плавки с желтой, зеленой и красной вставками по передней поверхности справа, темно-синие носки машинной вязки и черные носки ручной вязки. На ногах – черные ботинки из комбинированной матерчатой ткани и кожи, на шнурках, на задних частях стелек имеется надпись большими латинскими буквами «Eagle».
Всех, кто обладает информацией о личности погибшей и обстоятельствах ее смерти, просят обратиться в отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) по адресу: Калининград, улица 9 Апреля, 60 «а» или по телефонам: 8(4012) 305 765 (круглосуточный телефон доверия СУ СКР по Калининградской области), 8(4012) 552 982 (Управление уголовного розыска УМВД России по Калининградской области). Конфиденциальность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU