Найденный под Калининградом человеческий скелет оказался женским

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-03T12:44:53+03:00

На шее погибшей была цепочка с крестиком. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Предполагается, что смерть неизвестной наступила от 10 до 20 лет тому назад

Изменить размер текста: A A

Следственное управление СКР по Калининградской области продолжает работу по установлению личности человека, скелет которого нашли 26 июня на морском побережье в районе поселка Куликово. Поначалу предполагалось, что останки принадлежат мужчине. Однако вывод генетической судебной экспертизы оказался несколько неожиданным.

- Это была женщина в возрасте 48-60 лет, ростом 165-170 см, - рассказали в региональном СУ СКР. – Предполагаемая давность наступления ее смерти - 10-20 лет.

Итак, напоминаем: погибшая была одета в свитер черной машинной вязки, фланелевую рубашку в черно-серую клетку, в области ворота имеется бирка белого цвета с надписью

латинскими буквами «BRAT», подтяжки бежевого цвета, черный кожаный

ремень, спортивные брюки темно-синего цвета с надписью «Reebok», темно-синие плавки с желтой, зеленой и красной вставками по передней поверхности справа, темно-синие носки машинной вязки и черные носки ручной вязки. На ногах – черные ботинки из комбинированной матерчатой ткани и кожи, на шнурках, на задних частях стелек имеется надпись большими латинскими буквами «Eagle».

Всех, кто обладает информацией о личности погибшей и обстоятельствах ее смерти, просят обратиться в отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) по адресу: Калининград, улица 9 Апреля, 60 «а» или по телефонам: 8(4012) 305 765 (круглосуточный телефон доверия СУ СКР по Калининградской области), 8(4012) 552 982 (Управление уголовного розыска УМВД России по Калининградской области). Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU