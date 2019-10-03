МБУ «Чистота»: Поливая дороги в дождь, мы экономим воду

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-03T12:49:29+03:00

Калининградские коммунальщики утверждают, что «дождь всего лишь прибивает пыль, а поливальная машина ее смывает и убирает с улиц»

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В Калининграде уже почти неделю льют дожди, и коммунальщики не дремлют. Так, горожане заметили на Ленинском проспекте поливальную машину МБУ «Чистота», разбрызгивавшую воду по асфальту прямо во время ливня. Калининградка Елизавета Кузьмина выложила фото процесса полива асфальта в фейсбук, подписав: «Сегодня в 12:59 шел дождь. Объясните мне, непонимающей, целесообразность полива улиц».

Оказалось, что у МБУ «Чистота» специально для тех, кто интересуется поливом улиц в дождь, есть специально заготовленный пресс-релиз с ответами на все вопросы. Коммунальщики соглашаются, что «оранжевые «поливалки», передвигающиеся по городским улицам во время ливня, выглядят довольно странно», однако утверждают, что «мыть дороги в дождь эффективнее».

- При мытье дорог работает тот же принцип, что и, к примеру, при стирке: предварительное замачивание позволяет хозяйкам справляться даже с самыми сильными загрязнениями, - сообщает пресс-служба учреждения. - Помывка дорог во время дождя гораздо экономичнее, чем в солнечную сухую погоду. Чтобы смыть грязь, необходимо сначала ее размочить. Во время дождя грязь, попавшая между зернами асфальта, раскисает, и поэтому ее легче смыть. Таким образом, мы экономим воду. Дождь всего лишь прибивает пыль, а поливальная машина ее смывает и убирает с улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU