В Калининграде за сутки оштрафовали 19 пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-03T12:49:53+03:00

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В региональном управлении ГИБДД подвели итоги операции Пешеход на переход!»

В течение суток автоинспекторы выявили 19 пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги с нарушением Правил дорожного движения. Всех их привлекли к административной ответственности.

- Стоит отметить, что некоторые пешеходы игнорировали слова инспекторов и продолжали нарушать ПДД, - добавили в группе пропаганды УГИБДД.

Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось.

ИСТОЧНИК KP.RU