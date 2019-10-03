В Калининграде за сутки оштрафовали 19 пешеходов-нарушителей
В региональном управлении ГИБДД подвели итоги операции Пешеход на переход!»
В течение суток автоинспекторы выявили 19 пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги с нарушением Правил дорожного движения. Всех их привлекли к административной ответственности.
- Стоит отметить, что некоторые пешеходы игнорировали слова инспекторов и продолжали нарушать ПДД, - добавили в группе пропаганды УГИБДД.
Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось.
ИСТОЧНИК KP.RU